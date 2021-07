Sasso contro un bus in transito, infranto il parabrezza

Prima la lite con un cliente poi il lancio di un sasso contro un bus in transito, costretto a fermare la sua corsa. E' successo mercoledì sera al Torrino dove una transessuale brasiliana di 35 anni, appena denunciata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per aver ferito un cliente con il quale aveva avuto una lite, mentre si avviava verso la fermata degli autobus, improvvisamente ha scagliato una grossa pietra all’indirizzo di un mezzo pubblico della linea 777 in transito su viale dell'Oceano Indiano.

Il parabrezza anteriore del mezzo pubblico, infrantosi ha costretto il conducente ad arrestare la corsa. Per fortuna né il conducente né i passeggeri sono rimasti feriti. A quel punto la transessuale è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Torrino Nord e del Nucleo Radiomobile. per danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità e trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo.