Via Candoni: ancora una sassaiola, rotti i vetri di un bus

Ancora una sassaiola contro un bus. Ancora un mezzo pubblico danneggiato in via Luigi Candoni, dove convivono il deposito Atac e il campo rom. Un fenomeno che si ripete da anni. Solo nel 2023 sono nove gli atti vandalici che hanno interessato gli autobus in entrata e uscita dalla rimessa di Magliana vecchia. Ultimo episodio la notte fra martedì e mercoledì quando a essere preso di mira è stato un bus della linea 771, dove non si trovavano passeggeri a bordo.

È stato l'autista a richiedere l'intervento al 112 poco dopo la mezzanotte, quando alcune pietre lanciate da ignoti hanno infranto i vetri del 771. In via Luigi Candoni sono quini intervenuti i carabinieri della stazione Roma IV Miglio. Ascoltato l'autoferrotranviere ha riferito di un gruppo di ragazzi che dopo aver tirato le pietre si è subito dileguato.

Nove sassaiole dall'inizio dell'anno

Con il danneggiamento di stanotte salgono a nove le sassaiole contro i mezzi pubblici sempre nell'area del campo rom di via Candoni. Un problema endemico che ha già alimentato il dibattito tra giunta e opposizione in Campidoglio, con il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Federico Rocca che si era scagliato contro l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè accusandolo di "immobilismo".

Incendi e furti di energia

Dunque ancora la baraccopoli di Candoni al centro della cronaca romana. Risale infatti allo scorso 6 febbraio una ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri (la numero 3480) con la quale il primo cittadino aveva predisposto un servizio della polizia locale di Roma Capitale di vigilanza interna al campo rom, al fine di evitare gli incendi nei moduli abitativi, spesso dovuti ad allacci abusivi finalizzati alla sottrazione di energia elettrica.

Il superamento dei campi rom

Una situazione esplosiva quella di alcuni campi rom della Capitale, in particolare di quello di via Candoni. Dopo la discussa ordinanza del sindaco per ridurre il voltaggio e imporre alcuni divieti, il dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana ha avanzato una proposta di spesa di 5 milioni di euro per la messa in sicurezza dei "villaggi della solidarietà". A ufficializzare la richiesta al sindaco e alla giunta - durante una delle ultime commissioni garanzia e trasparenza, convocata dal presidente Federico Rocca - il direttore del SIMU Ernesto Dello Vicario