Campo via Salviati: sassi contro le pattuglie dei vigili urbani

Sassi contro la pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Ad essere raggiunta da una pietra un'auto in servizio al campo rom di via Salviati. Il fatto è avvenuto oggi, martedì 22 agosto, nella baraccopoli di Tor Sapienza. Colpita la vettura, i caschi bianchi sono entrati all'interno del campo nomadi per individuare l'autore materiale del lancio. Da qui alcune tensioni con gli ospiti della favela della periferia nord est della Capitale. Ad avere la peggio due vigili urbani, rimasti contusi e poi medicati entrambi all'ospedale San Giovanni Addolorata con alcuni giorni di prognosi. Identificati alcuni ospiti del campo, i caschi bianchi sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed identificare l'autore materiale del lancio.

A denunciare l'accaduto in una nota stampa il segretario romano aggiunto del Sulpl (Sindacato autonomo lavoratori polizia locale) Marco Milani: "È notizia di questa mattina l'ennesimo lancio di pietre contro un auto della polizia locale di Roma Capitale che solo fortunosamente non hanno arrecato danno al personale, impegnato nel piantonamento dell'ingresso del campo nomadi di via Salviati".

Un duro attacco quello del sindacalista dei caschi bianchi che prosegue: "Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto localizzare refurtiva all'interno dei campi di via Candoni e Salviati, ormai considerati inespugnabili, siamo tornati ai tempi delle sassaiole e delle aggressioni ad uomini e mezzi della polizia locale impegnati all'ingresso dei campi. Torniamo a chiedere al sindaco Gualtieri ed al comandante del corpo, di finirla con i piantonamenti di facciata all'esterno dei campi, e di ritornare ai serrati periodici controlli sull'effettiva identità dei residenti e soprattutto sul loro rispetto del patto di legalità contratto con il comune di Roma. La sicurezza urbana - conclude Milani - e degli operatori, non è solo la vetrina del Colosseo".