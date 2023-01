Sassi e carta abrasiva per fingere incidenti e estorcere soldi agli automobilisti

Hanno lanciato un sasso contro una macchina invitandolo poi a fermarsi, con l'accusa di averli urtati. L'uomo alla guida, però, un cinese residente a Roma, ha proseguito fino a quando non ha incrociato una pattuglia del Nucleo Radiomobile avvisandoli di quanto appena accaduto.



È successo giovedì mattina in via Monti Tiburtini dove poi i carabinieri hanno effettivamente trovato i due a bordo di una Panda piena di sassi e carta abrasiva, presumibilmente utilizzati per mettere a segno le truffe. Entrambi romani di 22 e 24 anni incensurati, sono stati denunciati per tentata truffa e danneggiamento in concorso per i danni fatti alla macchina del cittadino cinese