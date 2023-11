Ancora una sassaiola contro un autobus in via Candoni

Ancora una sassaiola contro un bus in via Luigi Candoni, dove convivono il deposito Atac e il campo nomadi. Un fenomeno che si ripete da anni. In questo 2023 sono quattordici le vetture danneggiate tra quelle della linea 771 della Roma Tpl e quelli di Atac.

I fatti, questa volta, si sono verificati poco dopo la mezzanotte del 16 novembre. A dare l'allarme è stato il conducente del bus 981 che stava marciando, quando la vettura è stata colpita dal lancio di sassi che hanno incrinato il vetro della porta laterale. Non ci sono stati feriti e il bus, a fine corsa, era senza passeggeri a bordo. Sul posto i carabinieri ora impegnati nelle indagini.

Non è il primo caso

La questione delle sassaiole contro i mezzi dell'Atac e del danneggiamento dei mezzi nel deposito, lo scorso gennaio sono stati al centro di un vertice in prefettura. Al momento l'ipotesi dello spostamento del campo, ventilata sia dall'assessore alla mobilità Eugenio Patanè e dal presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, appare difficile da percorrere. Nel frattempo gli atti vandalici continuano nella strada dove gli autobus vengono presi a sassate e danneggiati.

L'altro atto vandalico

Un'altra sassaiola, sempre nella notte, è andata in scena anche in provincia di Roma. Alle 22.20, a Sant'Angelo Romano, un Cotral, senza passeggeri a bordo, è stato centrato da un lancio di sassi nel centro storico, all'altezza del belvedere Aldo Nardi. Due i finestrini laterali danneggiati.