Bus Atac preso a sassate durante la corsa, distrutto il finestrino

Ancora sassi contro gli autobus Atac, a Roma. Questa volta una pietra è stata lanciata contro un mezzo della linea 983 mentre era in transito in via Pietro Bembo, nella notte, intorno alle 2.

Un vetro della vettura, sul lato destro, è stato infranto e il conducente ha dovuto fermare la corsa e rientrare con il mezzo in deposito. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile del gesto. Gli ultimi atti vandalici simili si sono consumati a Torrevecchia e Primavalle.