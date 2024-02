Sassi lanciati contro bus Atac in marcia, passeggeri sotto choc

Ancora un atto vandalico contro un bus Atac. Un mezzo della linea 506 è stato oggetto di un lancio di sassi da parte di ignoti. È quanto successo nel pomeriggio del 31 gennaio, intorno alle 17, in via Biagio Petrocelli, alla Romanina. Le pietre hanno colpito il mezzo in marcia, distruggendo una porta a vetri, di quelle per la discesa e la salita.

Spaventati gli utenti, rimasti fortunatamente illesi come il conducente. Chi ha lanciato le pietre si è poi dileguato. Il conducente del mezzo Atac ha dovuto portare il bus in deposito.