Via Candoni, la corsa è in ritardo: lanciano sassi contro bus Atac e distruggono finestrino

Tensione in via Candoni quando, nella serata del 23 ottobre, due ragazzi hanno lanciato sassi contro il bus Atac della linea 719. Secondo quanto si è appreso, tutto sarebbe iniziato intorno alle 20 quando di due erano alla fermata. Saliti sul mezzo pubblico hanno insultato l'autista colpevole, a loro dire, di aver fatto partire l'autobus in ritardo.

Dopo gli insulti e le minacce, i due ragazzi sono scesi dall'autobus, preso a pugni il finestrino sul lato del conducente Atac e lanciato sassi contro la vettura, rompendo il lunotto posteriore del mezzo. Sul posto, allertati, i carabinieri di Villa Bonelli per le indagini del caso e per identificare i due giovani.