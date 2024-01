Sassi contro auto sulla via del Mare, la denuncia di un automobilista fa scattare l'allarme

Sassi contro un'auto in transito sulla via Del Mare, all'altezza di via dei Romagnoli Illeso il conducente del veicolo che è riuscito a frenare prima di andare a sbattere contro il guard rail ed evitare il peggio. I fatti intorno alle due di notte del 7 gennaio.

L'uomo oggi, secondo quanto si apprende, farà denuncia. Sul caso è intervenuto Francesco Bucci, delegato alla sicurezza per Forza Italia sul X Municipio: "Nella scorsa notte il conducente di una jeep è stato vittima di una sassaiola sulla via del Mare provenendo da via dei Romagnoli. Desidero esprimere vicinanza al conducente ed alla sua compagna che fortunatamente sono riusciti a evitare di schiantarsi contro il guard rail, nonostante il danneggiamento del parabrezza. Non aspettiamo che ci scappi il morto per intervenire".

"Occorre agire subito per mettere in campo azioni volte a prevenire questi gravi episodi di teppismo: chiederò nei prossimi giorni alle forze dell'Ordine che operano sul territorio del X Municipio un maggior controllo sulle strade, anche nelle ore notturne" conclude.