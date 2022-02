Pietre contro le auto in transito sulla via Prenestina

"C'è una donna che sta lanciando delle grosse pietre contro le auto sulla Prenestina". Questo l'allarme lanciato dai tanti automobilisti in transito mercoledì mattina nella zona di Tor Sapienza. Telefonate al 112 che indicavano la presenza di una donna, in forte stato d'agitazione, che dal marciapiede stava lanciando sassi contro i mezzi che viaggiavano sulla strada consolare nel quadrante est della Capitale.

A vedersela brutta un automobilista, colpito da una pietra che gli ha danneggiato il parabrezza anteriore, con l'uomo alla guida della vettura che a parte lo spavento non ha riportato conseguenze. Stesso amaro destino anche per un'altra macchina che si trovava in sosta sulla strada, con un sasso scagliato dalla donna che ha danneggiato il cofano anteriore.

Richiesta d'intervento che ha trovato la risposta dei carabinieri che si sono quindi recati sulla Prenestina. All'altezza dell'incrocio con via di Tor Tre Teste i militari hanno quindi trovato la donna segnalata al numero unico per le emergenze. Scesi dalla gazzella i militari sono però stati raggiunti a loro volta dalle pietre, lanciate dalla donna contro le forze dell'ordine nel tentativo di non farsi fermare.

Bloccata non senza difficoltà i carabinieri l'hanno sottoposta a fermo. Identificata in una donna sudamericana, la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida dell'arresto.