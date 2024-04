Sassi contro i bus, in poche ore infranti i finestrini di due mezzi pubblici

Un bus Atac e uno della Roma Tpl. In perfetta par condicio. Due mezzi pubblici in transito oggetto di un lancio di pietre. Risultato? Tanta apprensione per chi si trovava a bordo e due finestrini laterali distrutti. Due atti vandalici attuati in due quadranti opposti della città - Tor Sapienza prima e Muratella poi - nel giro di poche ore.

Sassi contro bus in servizio a Tor Sapienza

Primi a intervenire sono stati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Un autobus della linea Roma Tpl bersaglio di un lancio di pietre mentre transitava in via Guglielmo Sansoni con a bordo conducente e passeggeri. Sassi tirati poco dopo le 18:00 che hanno poi infranto uno dei finestrini laterali del bus. Fra le ipotesi quella che i vandali possano aver lanciato le pietre dall'area del campo nomadi della vicina via Salviati.

Sasso contro bus Atac a Candoni

Roma est ma non solo, poche ore dopo stesso copione si è presentato in zona Muratella-Magliana Vecchia. In questo caso un bus Atac, che stava rientrando nella rimessa di via Luigi Candoni. Distrutto uno dei vetri centrali anche in questo caso il sasso sarebbe stato lanciato dalla vicina baracopoli Candoni.