Sassi contro bus in via Candoni, distrutto un finestrino

Ancora una sassaiola contro un autobus ieri sera alla periferia di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 su via Portuense, all'incrocio con via del Fosso della Magliana. Sul posto i carabinieri della stazione Trullo che indagano.

A quanto ricostruito, poco prima mentre l'autobus Tpl percorreva via Candoni, dove si trova un campo nomadi, qualcuno ha lanciato un sasso che ha danneggiato un finestrino laterale. Non ci sono feriti ma il conducente è stato costretto a interrompere la corsa.

Non è la prima volta che accade in quel quadrante di città. L'ultimo atto vandalico lo scorso aprile, prima ancora a gennaio. Lo scorso dicembre, proprio in merito a questi atti vandalici, furono fatti anche dei controlli nel campo di via Candoni.