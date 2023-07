Sassaiola dal campo rom: spaccati i vetri di due autobus

Ancora sassi contro i bus del deposito Atac di via Luigi Candoni. Due le vetture danneggiate, fra cui uno dei nuovi minibus in servizio nella Capitale. Pietre scagliate dal campo rom di Muratella, dove il fenomeno che si ripropone oramai da anni non accenna a diminuire. Nel mirino dei vandali un mezzo pubblico di rietro all'autorimessa e uno in quel momento in sosta fuori servizio.

Sono stati gli stessi lavoratori Atac - intorno alle 22:30 di martedì 18 luglio - a fermare una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Trullo in servizio di controllo della zona. I militari hanno poi accertato il danneggiamento dei due bus: uno della linea 981 preso a sassate mentre rientrava in deposito dal servizio, e un mezzo pubblico della linea 089 in quel momento già fuori servizio. Ingenti i danni con la rottura dei finestrini laterali anteriori e posteriori e del parabrezza di uno due due autobus.

"Ieri sera ennesimo atto vandalico contro una vettura della linea bus 089 che rientrava dal servizio nella rimessa di via Candoni, in zona Magliana - dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca -. Gli ospiti del campo rom ci hanno voluto ricordare che loro sono ancora lì da anni a fare gli stessi danni e a commentare gli stessi reati, senza che nessuno prenda un provvedimento. Da Roma Capitale al prefetto abbiamo invitato tutti a prendere atto dell'impossibilità di far convivere una delle rimesse Atac più importanti di Roma con uno dei campi rom più problematici della città, peraltro dichiarato inagibile dallo scorso anno. Cosa altro dobbiamo attendere prima che qualcuno metta la parola fine a una situazione insopportabile per tutti?".