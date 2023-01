Sassi contro il bus notturno, danneggiato il vetro anteriore

Una sassaiola contro il bus in transito. A lanciare pietre danneggiando un mezzo Atac in servizio notturno in zona Torresina un 19enne, poi identificato dai carabinieri. L'atto vandalico - avvenuto sabato sera - ha costretto l'autista ad interrompere la corsa dopo che il parabrezza anteriore è stato danneggiato da un sasso.

I fatti sono accaduti intorno alle 21:00 nella zona di Torresina 2, sullaTorrevecchia. Mentre era in servizio notturno l'autista Atac della linea 46B è stato vittima di un lancio di pietre, tirate da una persona sbucata improvvisamente sul marciapiede mentre il mezzo pubblico stava transitando. Con il vetro danneggiato l'autoferrotranviere è stato costretto ad interrompere la corsa.

Richiesto l'intervento al 112 in via Antonio Barbato è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione Tomba di Nerone. Ascoltato l'autista i militari hanno rintracciato poco distante un ragazzo, ritenuto autore del lancio di pietre.

Identificato in un giovane 18enne, originario della Cambogia e residente a Roma, il giovane alla domanda sul perchè del lancio non ha saputo fornire spiegazioni. E' stato denunciato per danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.