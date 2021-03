Tiburtina: sassaiola contro il bus Atac, parabrezza danneggiato ed autista ferito

Ad essere preso di mira un mezzo pubblico in servizio per il trasporto del personale

Sassaiola contro un bus Atac. Succede sulla via Tiburtina, a Tivoli Terme, dove un mezzo pubblico è stato danneggiato e l’autista è rimasto ferito.

Il lancio di sassi intorno alle 2:00 della notte fra il 18 ed il 19 marzo mentre il mezzo Atac, in servizio per il trasporto interno del personale al deposito di Portonaccio, è finito al centro di un lancio di sassi scagliato contro il bus da un cavalcavia.

Un lancio di pietre che ha colpito il parabrezza del mezzo pubblico danneggiandolo. Proprio le schegge del vetro hanno poi colpito il conducente rimasto ferito agli occhi. Il 46ene è stato quindi costretto alle cure mediche. Illesi i colleghi che si trovavano sull’Atac diretto al deposito del Tiburtino.

Richiesto l’intervento delle forze dell’ordine sulla Strada Nazionale Tiburtina sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato di Tivoli che, ascoltato l’autista ed i testimoni, hanno cominciato le ricerche dei vandali, al momento senza esito.

Colpi ad aria compressa in via Candoni

Poco prima, in via Candoni, nel mirino di ignoti erano finite cinque vetture in servizio all’omonimo deposito Atac in zona Muratela, colpite da alcuni colpi esplosi da un fucile ad aria compressa e danneggiate.