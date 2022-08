Piazza dei Navigatori: sassate contro le auto in sosta

Stava prendendo a sassate le auto parcheggiate in piazzale dei Navigatori, talmente fuori di sé da costringere i carabinieri intervenuti sul posto a estrarre il taser per spingerlo a calmarsi e a farlo poi ricoverare in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.

Protagonista della vicenda un 30enne senza fissa dimora, che domenica è stato visto mentre, impugnando una grossa pietra, si accaniva sulle vetture parcheggiate. Diverse le segnalazioni al 112, culminate con l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile.

Vedendo i militari l’uomo, ancora con la pietra in mano e fortemente alterato, ha provato a scagliarsi anche contro di loro, desistendo alla vista del taser. Bloccato e denunciato, è stato portato dal personale del 118 al Sant’Eugenio, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.