Sara Marullo ritrovata alla Caffarella

Sara Marullo, la presidente dell'associazione "Amici del parco Carlo Felice" scomparsa da venerdì, è stata ritrovata domenica mattina nel parco della Caffarella. La scrittrice, nota per il suo impegno nel sociale, è stata rintracciata dai carabinieri grazie alla segnalazione di un contadino che ha allertato l'associazione di protezione civile "Raggruppamento Emergenza Roma 9 Protezione Civile" che ha la sede all'interno del parco. La 59enne è stata trovata all'interno di un fosso, presumibilmente in seguito a una caduta: al momento sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell'evento. Secondo quanto si apprende avrebbe dormito due notti al freddo nel parco.

La donna si trova attualmente ricoverata all'ospedale San Giovanni, dove viene monitorata dalle autorità sanitarie. Nonostante lo shock emotivo, le sue condizioni di salute sono considerate discrete.

L'appello diffuso da amici e parenti aveva fatto il giro dei social. "Sara Marullo, presidente dell’associazione Amici del Parco Carlo Felice, energica donna di 59 anni, è scomparsa da mezzogiorno di venerdì 12 gennaio 2024. È alta 157 cm e pesa 57 chilogrammi. Era in buona salute. Ha lasciato il telefono e le chiavi a casa. Noi, la sua famiglia, il figlio e il compagno siamo terribilmente preoccupati poiché non ha mai fatto qualcosa del genere prima. Abbiamo paura che sia successo qualcosa di terribile e lei non può contattarci".