Identificata la donna trovata morta su una banchina del Tevere: aveva 28 anni

È della 28enne Sara Girelli il corpo senza vita trovato su una banchina del Tevere la mattina di venerdì 13 gennaio.

L’identificazione è arrivata nelle scorse ore, dopo gli accertamenti dei poliziotti del commissariato Trevi e della polizia scientifica. La giovane donna era uscita di casa giovedì sera e non era più rientrata: a fare la tragica scoperta, su una banchina del lungotevere Sangallo, un canoista che intorno alle 9 stava pagaiando sul fiume e ha notato il corpo immobile. Immediata la chiamata al 112, ma al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La procura, informata dell’accaduto, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dal gesto volontario alla caduta accidentale. Gli investigatori hanno sequestrato computer e smartphone della giovane donna per ricostruire i suoi ultimi giorni e le sue ultime ore.