Musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica: sanzionati i locali

Musica ad alto volume tutta la notte. Questo quanto costato una multa ai gestori di alcuni locali ai Parioli, in Centro Storico ed in zona Ostiense. I controlli della polizia locale dopo diversi esposti relativi al disturbo della quiete pubblica. Nel mirino alcuni locali, in prossimità dei quali gli agenti hanno effettuato dei rilievi con Arpa Lazio per verificare la regolarità delle emissioni sonore, al fine di procedere all' eventuale denuncia dei responsabili, laddove si registri uno sforamento dei decibel consentiti.

Rilevata musica ad alto volume e a porte aperte in alcuni locali nel quartiere Parioli e del Centro, dove i gestori sono stati sanzionati per mancato rispetto del Regolamento di Polizia Urbana.

Sicurezza stradale

Sempre alta la guardia sulla sicurezza stradale, con 7.265 controlli e 1.572 sanzioni, delle quali 660 per superamento dei limiti di velocità consentiti: 20 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 6 i veicoli posti sotto sequestro.

Alcolici fuori orario

Controlli ai locali ma anche negli esercizi commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti. In tale ambito gli agenti della polizia hanno passato al setaccio negozi e minimarket nelle zone di Trastevere, Piazza Bologna, Ponte Milvio, Monti, Pigneto, Campo de' Fiori, Piazza Navona e San Lorenzo: 22 le sanzioni comminate, perlopiù per vendita e consumo di bevande alcoliche oltre l'orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi in strada , musica ad alto volume e irregolarità nella trattazione dei rifiuti urbani.

Minimarket aperto dopo la mezzanotte

Un minimarket a Trastevere è stato trovato aperto oltre la mezzanotte, per giunta intento a vendere. Al responsabile è stata comminata una sanzione di circa 7 mila euro, sia per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale, sia per la violazione della normativa dello Stato in materia.