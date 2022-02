La mappa "spia" dei locali no green pass, Nas sanzionano ristoranti e studi

Dalla mappa al locale. Dopo polizia e vigili urbani sono stati i carabinieri del Nas a passare al setaccio ristoranti, bar, studi ed esercizi commerciali indicati come free pass su Animap, il portale dove è elencata (su scala nazionale) una mappa dettagliata dei commercianti che offrono "una risposta logica alla divisione sempre più marcata della nostra società, tra vaccinati e non vaccinati". In tale contesto i militari del nucleo antisofisticazione hanno eseguito delle verifiche in una dozzina di locali, sanzionando due ristoranti, uno studio osteopata e tre discoteche (anche se non rientravano nella lista dei locali no green pass).

Al centro dell'interesse dei carabineiri del Nas le verifiche per il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. In questo ambito gli investigatori dell'arma hanno accertato la mancata cartellonistica sul limite massimo di persone, le norme sul distanziamento e gli omessi controlli sulla certificazione verde obbligatoria per i clienti. Tre i locali irregolari: un ristorante in zona Pantheon ed uno in piazza Dante. Nel primo locale i ristoranti hanno accertato la mancata applicazione dei controlli del green pass. Idem nel secondo, dove sono state accertate anche carenze igieniche e strutturali.

Ristoranti e bar, ma non solo. Nella rete dei nas è infatti finito anche uno studio di osteopatia in zona San Giovanni, con il titolare che lavorava senza green pass da vaccinazione. Anche qui accertata la violazione è scattata la sanzione.

Verifiche che oltre ai locali free pass, hanno riguardato anche alcune discoteche, riaperte come da decreto a partire dallo scorso 11 di febbraio. Tre i locali sanzionati per mancato rispetto delle normative anti-Covid, in zona Testaccio ed Ostiense. Complessivamente identificate 218 persone ed altrettanti green pass con i Nas che hanno elevato contravvenzioni per un totale di 8mila euro con sanzioni variabili da 400 a 1000 euro, nel peggiore dei casi con richiesta di chiusura alla prefettura.

Verifiche che proseguiranno anche nei prossimi giorni e che hanno già portato alla chiusura di un ristorante a Tor Marancia per 5 giorni (oltre alla sanzione). Oltre a ciò altre irregolarità sono state riscontrate anche dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno sanzionato un ristorante al Portuense, un locale all'Ostiense e due esercizi commerciali in zona Pantheon.