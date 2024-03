Santos Medina: il narcos poliziotto tra i 100 latitanti più pericolosi del mondo

Una connessione dal centro America per rifornire le cosche di 'Ndrangheta di cocaina da vendere anche a Roma. Oltre 500 i chilogrammi di cocaina sequestrati in Italia e all'estero e un giro d'affari milionario. A ricostruire il maxi business dei signori della droga era stata una indagine della polizia di Stato e della guardia di Finanza che nel 2017, insieme alla procura, avevano arrestato 19 persone.

Oggi, dopo una lunga "caccia", è stato acciuffato anche l'ultimo tassello di quel gruppo, Santos Medina Familia, un ufficiale della polizia dominicana e latitante inserito nella lista dei 100 più pericolosi. L'uomo, 52 anni, è stato arrestato ed estradato in Italia. Il narcotrafficante dominicano è stato preso in consegna dai militari della finanza e dal personale della polizia di frontiera aerea di Fiumicino.

L'operazione 'La Romana-Fireman'

Le indagini del 2017 avevano portato all'individuazione di un'organizzazione dedita al narcotraffico con base a Roma e ramificazioni all'estero. In stretto contatto con realtà criminali di matrice 'ndranghetista, spacciava cocaina che arrivava, appunto, dalla Repubblica Domenicana. Per come emerso alle indagini, gli indagati - tra gli altri anche Davide Maria Boncompagni, già vicino alla cosca degli Alvaro - si avvalevano di canali sicuri al porto di Cagliari e all'aeroporto di Milano Malpensa, dove lo droga arrivava all'interno di container commerciali o imbarcata in aeromobili provenienti dall'aeroporto dominicano La Romana.

L'arresto di Santos Medina Familia

In quel contesto, il principale fornitore del gruppo criminale veniva individuato in Santos Medina Familia, un alto ufficiale della Policia National dominicana il quale, avvalendosi di ulteriori complici di stanza all'interno del menzionato scalo aeroportuale e in altre strutture portuali locali, riusciva a reperire grosse partite di cocaina, delle quali organizzava il carico e la spedizione, eludendo i controlli di polizia.

Santos Medina Familia aveva stretti contatti con i complici a Roma, attraverso propri connazionali stabiliti in Veneto, che assicuravano un costante raccordo tra le parti, facilitando la pianificazione e le consegne. L'ufficiale di polizia dominicano all'epoca dei fatti era riuscito a sottrarsi alla cattura, che veniva invece eseguita nei confronti di 19 indagati, successivamente condannati in primo grado sino a 20 anni di reclusione.