Pescatore precipita dal pontile: trasportato al Gemelli in eliambulanza. È grave

È in gravi condizioni un uomo precipitato dal pontile sul lungomare Marconi di Sant Marinella, dove si era recato per pescare. Nello sporgersi è precipitato nella spiaggia sottostante sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. Una rovinosa caduta avvenuta per cause al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti sul posto.

Necessario, per le operazioni di recupero e stabilizzazione del pescatore, anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a caricare il pescatore su una barella spinale e una barella toboga e poi con tecniche speleo-alpino-fluviali, con l'ausilio di corde, lo hanno sollevato e portato in strada.

I sanitari del 118 hanno quindi richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il pescatore ha riportato gravi lesioni ed è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale Gemelli di Roma in codice rosso.