Ai domiciliari, tiene in casa un quintale e mezzo di botti illegali

Si avvicinano i festeggiamenti per la fine dell’anno, e a Roma e provincia aumentano i controlli, oltre che per evitare assembramenti e feste in piazza (vietate con il nuovo decreto emanato dal governo per contenere il contagio da covid-19) anche per combattere i cosiddetti “botti illegali”.

Nel corso di questi controlli, i carabinieri di Santa Marinella hanno denunciato un 30enne che già si trovava ai domiciliari proprio per il reato di detenzione abusiva ed omessa denuncia di fuochi d’artificio. L’uomo è stato individuato durante una serie di controlli che si sono concentrati su persone e attività commerciali conosciuti proprio per il possesso e la vendita di fuochi d‘artificio: nel suo appartamento del litorale Nord i militari hanno trovato 1,5 quintali di botti detenuti illegalmente e non denunciati.

Il materiale, immediatamente sequestrato, comprende svariate confezioni di detonatori, ben 2 batterie del tipo mortaio per razzi anche di grandi dimensioni, diverse decine di scatole di petardi di varia forma e grammatura e alcune bombe del peso di oltre 1 kg ciascuna. Altre attività di controllo sono ancora in corso e saranno ulteriormente intensificate nei prossimi giorni da parte dei comandi dell’Arma della Provincia di Roma.

Fuochi d'artificio, il vademecum dei carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha rinnovato l’appello a non acquistare materiale pirotecnico non conforme alle normative vigenti, e a segnalare ogni illecita detenzione al 112 o alla stazione dei carabinieri più vicina. Ha inoltre diffuso un breve vademecum sul tema: