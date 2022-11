Sangue in strada e sui muri di Porta Pia: giallo nel quartiere, paura tra i residenti

Una lunga scia di sangue. Tracce ematiche sul marciapiede e sulla strada. Una scena inquietante con alcune macchie rosse impresse dal palmo di una mano sui muri delle palazzine che fanno angolo fra via Piave e via Calabria, a Porta Pia. Ma cosa è successo nella zona di piazza Fiume? Perché sui marciapiedi è ben visibile una scia di sangue che si protrae per diversi metri?

Tutto lascia pensare ad una rissa, una furibonda rissa. Ed è proprio questa la voce che la mattina di mercoledì 2 novembre si rincorre di bocca in bocca fra gli abitanti ed i commercianti della zona. "Si sono picchiati a colpi di bastone la notte di Halloween", spiega un residente in attesa alla fermata del bus. "Ho sentito delle urla. Il mio balcone affaccia su un'altra via rispetto a via Piave, quando sono uscito per capire cosa fosse successo non sono riuscito a vedere nulla. Saranno state le 2:00 e non me la sono sentita di scendere in strada". "Ieri mattina (1 novembre ndr) sono uscito da casa ed ho trovato il marciapiede ed i muri pieni di sangue. L'immagine mi ha molto scosso".

Una rissa a colpi di bastone? Un accoltellamento? Interpellate le forze dell'ordine nessuno al momento sembra avere riscontro dell'accaduto. Diversi residenti parlano di un intervento dei carabinieri, nel pomeriggio del 1 novembre, a rissa oramai conclusa. Ma né dall'Arma né dalla polizia - interpellati dal nostro giornale - ci confermano l'accaduto. Ma le macchie di sangue sono evidenti, visibili, ancora fresche. Segno evidente che qualcosa all'angolo fra via Piave e via Calabria è successo.

Una prima certezza, viste le evidenti macchie di sangue, è quella che qualcuno sia rimasto ferito. Altra certezza è il fatto che le violenze si siano consumate la notte fra il 31 ottobre e l'1 novembre. "Ho chiuso il bar il 31 ottobre - spiega il barista di Crema e Cioccolato sulle cui mura è ancora ben visibile una macchia di sangue lasciata da una manata - e non ho notato nulla di strano. Quando ho riaperto intorno alle 7:00 di ieri c'erano queste macchie ovunque. Una lunga scia che da via Calabria arriva sino a qui a via Piave. Sinceramente non so cosa sia successo. Qui nel quartiere non si parla d'altro, ma nessuno sembra sapere cosa sia effettivamente successo".

Ad accorgersi delle macchie di sangue anche un'altra residente che a RomaToday racconta: "Ieri mattina sono scesa intorno alle 8:30 con il mio cane. Il solito giro sotto casa, ero sovrappensiero, quando ad un certo punto ho sentito il guinzaglio tirare. C'era il mio cane che stava leccando qualcosa sul marciapiede. Ho visto bene, era sangue - racconta Anna, che preferisce restare anonima per non avere problemi - tra le prime ad accorgersi delle tracce ematiche in strada".

"Nel quartiere si racconta di una rissa. Una scazzottata in strada anche con bastoni - aggiunge -. Effettivamente la notte di Halloween ho sentito delle urla. Un vociare di giovani. Prima in un appartamento e poi in strada. Però ammetto di non aver dato troppo peso a quei rumori. Ieri mattina ho ricollegato vedendo le macchie di sangue. Anche il barista mi ha confermato di averle viste, pure sui muri. Oggi (mercoledì ndr) quando ho accompagnato mia figlia a scuola ancora c'erano".

Tesi della rissa fra giovani di cui parla anche un'altra residente: "Ho sentito delle urla la notte del 31 ottobre. Saranno state le 2:00. Voci di quartiere parlano di alcuni ragazzi che avevano preso una stanza di un hotel qui nella zona per passare il weekend di Halloween a Roma. Con chi si sono picchiati e perché sinceramente ancora non lo si capisce. Restano le macchie di sangue e le urla. Vorremmo sapere perlomeno cosa è successo".

Posto fra il Rione Ludovisi, il Rione Sallustiano, il Pinciano e la zona del Nomentano, il quartiere di Porta Pia è un quartiere residenziale dove non sussistono particolari problemi di ordine pubblico legati alla malamovida o alla presenza di ladri e rapinatori. Quanto accaduto ha anche per questo scosso commercianti ed abitanti della zona: "Questo è un quartiere tranquillo", spiega il tabaccaio di via Calabria. "La sera non c'è un grande movimento di giovani, né tantomeno problemi di ladri o rapine. Quando chiudo le serrande praticamente già in strada non c'è nessuno". "E' la prima volta che sento di una cosa del genere qui in zona - spiega un'altra barista -. Certo vedere quelle macchie incute timore. Ci auguriamo tutti quanti che sia stato solamente un episodio di violenza isolato come purtroppo ne accadono tanti in questa città".

Una rissa a colpi di bastone? Un accoltellamento? Fra le ipotesi non si esclude che il tutto possa essere un pessimo scherzo di Halloween. Tracce e manate di sangue lasciate ad arte da qualcuno magari per incutere terrore e allarme. Viste da vicino le macchie sembrano in tutto e per tutto macchie di sangue. Restano le domande su cosa sia realmente accaduto. Con residenti e commercianti che attendono risposte chiare per poter continuare a vivere il loro quartiere senza paura di ritrovarsi ancora a discutere di risse e violenze sotto le loro case.