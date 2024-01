Sandra Milo, rose bianche e gran folla per l'addio. Tanti i vip commossi

Il mondo dello spettacolo e non solo, sono in lutto. Roma ha reso omaggio a Sandra Milo nel giorno del suo funerale. Alla Chiesa degli artisti per il suo addio sono accorsi tanti cittadini, fan e vip. Tra loro, oltre a Gloria Guida, prima ad arrivare, Mara Venier giunta insieme ad Alberto Matano, Michele Placido, Vladimir Luxuria e tanti colleghi della Rai, oltre a personaggi iconici come il parrucchiere personale vestito da faraone e qualche persone che giura di aver recitato con lei.

Al centro della chiesa, di fronte all'altare, la bara con sopra una corona bianca. In prima fila i figli dell'attrice. Per il suo ultimo viaggio, come ha raccontato la figlia Debora Ergas, Milo ha indossato un abito bianco a cui era molto legata, i suoi inseparabili tacchi a spillo e una collana a cui era affezionatissima.

Sul feretro, come ieri alla camera ardente in Campidoglio, accanto alla foto dell'attrice anche l'effige di Padre Pio e la Madonnina con l'acqua benedetta di Lourdes. Vicino anche un gagliardetto della Lazio di cui Sandra Milo era simpatizzante.

"Grazie a Maurizio Costanzo e Alessandro Lo Cascio"

Al termine della cerimonia funebre, la figlia di Sandra Milo ha ringraziato Alessandro Lo Cascio e Maurizio Costanzo, scomparsi di recente: "Per la mia mamma, Alessandro Lo Cascio non era un semplice agente ma era un fratello, un figlio e persino un padre anche se era molto più giovane di lei. Poi voglio ringraziare un'altra persona che ha fatto parte delle nostre vite ed è Maurizio Costanzo. Ha fatto parte della nostra vita da quando ero piccola. Con lui c'era una grandissima amicizia, bastava guardarci negli occhi. Maurizio e mamma si sono aiutati sempre, soprattutto quando come ogni artista hanno passato tempi difficili", conclude.

Il ricordo dei vip

Tra i personaggi dello spettacolo, Mara Venier è stata tra i più commossi: "Le volevo bene e lei voleva bene a me. I ricordi sono tantissimi. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva 'è da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene'. E noi siamo qua perché le vogliamo molto bene. Era una donna libera, ha insegnato a essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante".

E sul valore della libertà, anche Vladimir Luxuria ha posto l'accento: "Chi l'ha conosciuta sa quanto è stata dolce e rispettosa. Da donna libera ha sempre combattuto contro i pregiudizi, le veniva naturale. È una grandissima sofferenza, ma lei da lassù ci guarderà - dice -. Ho avuto il privilegio di averla madrina al festival di cinema Lovers in festival dedicato ai diritti lgbt".