San Pietro, rapina minimarket armato di cavatappi

Ha provato a rapinare un minimarket armato di cavatappi. I carabinieri della Stazione di San Pietro hanno per questo motivo arrestato un 32enne romano, già con precedenti con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

La scorsa notte, in un negozio di via Bogo Pio, dopo aver minacciato con la punta di un apri bottiglie il gestore, un uomo si è fatto consegnare l’intero incasso. Con l’ausilio dei colleghi della Stazione Roma Prati e della S.I.O. dell’8^ Regimento Lazio, i Carabinieri di San Pietro sono riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo, in via della Conciliazione, all’altezza di via dell'Erba. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo. La refurtiva, che ammonta a 250 euro, è stata recuperata dai Carabinieri che hanno provveduto a riconsegnarla al legittimo proprietario.