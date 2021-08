San Paolo: porta a spasso con il cane, il complice scavalca recinzione per saccheggiare appartamento

Arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato 2 ladri d'appartamento con al seguito un cagnolino

Zaino in spalla, passi felpati ed un cane come "complice" per rubare negli appartamenti nella notte di ferragosto. Due ladri d'appartamento sono stati così arrestati dagli agenti dell'XI Distretto di PS San Paolo e della Sezione Volanti della Questura di Roma.

In pochi attimi gli agenti intervenuti sul posto hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, un uomo, poi identificato per un romeno di 43 anni, sorpreso mentre scavalcava la recinzione di un palazzo. Il complice invece, accortosi che la polizia aveva fermato il suo amico, ha tentato – inutilmente - di nascondersi dietro una recinzione insieme ad un cane di media taglia che avevano con loro.

Il complice aveva nello zaino un portacenere in argento, 2 casse audio ed alcuni indumenti; mentre il 43enne aveva nello zaino un documento di identità rubato nell’appartamento appena “visitato”. Entrambi i romeni, già gravati da precedenti specifici, sono stati condotti negli uffici dell’ XI Distretto.

Gli stessi agenti che hanno eseguito l’arresto, si sono presi cura del cane che i 2 ladri portavano con loro e nelle prossime ore sarà affidato agli organi preposti. I due sono stati arrestati e compariranno nelle aule del Tribunale di Roma lunedì mattina per la convalida.