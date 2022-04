La casa d’appuntamenti a San Paolo scoperta per il viavai di clienti

Annunci e post su app e siti per incontri e di ricerca di escort, agende in cui segnare gli appuntamenti e diversi telefonini per gestirli: era un business decisamente bene avviato quello condotto da due cittadine sudamericane e un cittadino italiano in un appartamento al piano terra di uno stabile in zona San Paolo, scoperto dalla polizia nei giorni scorsi.

L’intervento è scattato il 27 aprile dopo le numerose segnalazioni da parte degli inquilini del palazzo. Che da quell’appartamento vedevano entrare e uscire uomini e donne a tutte le ore, un viavai continuo che ha iniziato a insospettirli.

Gli investigatori del commissariato San Paolo a quel punto hanno deciso di controllare, e hanno avuto conferma che nell’abitazione le due donne offrivano prestazioni sessuali e ricevevano clienti che le contattavano tramite internet.

Ad aiutarle a portare avanti il giro d’affari il cittadino italiano, che si era intestato il contratto d’affitto dell’appartamento e che aveva acquisto le sim con cui gestiva le telefonate per gli appuntamenti, oltre a pubblicizzare i “servizi” delle due donne online. L’uomo è stato denunciato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.