Tenta di rapinare una donna con un taglierino, la ferisce e poi si dà alla fuga

Si è avvicinato a una ragazza, armato di taglierino, e ha tentato di tagliare via la tracolla della borsa, ferendo la giovane a un dito. È successo in via dei Tizii a San Lorenzo, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno, intorno all’una di notte.

La fuga dopo la tentata rapina

La vittima è una ragazza polacca di 34 anni, che è stata ferita a un dito. Dopo aver cercato di rapinarla, senza riuscirci, l’uomo si è dato alla fuga. A soccorrere la vittima, ancora terrorizzata e seduta a terra con la mano insanguinata, sono arrivati alcuni residenti che hanno tentato di rassicurarla e di capire in che direzione si fosse diretto il suo aggressore, come mostra un video pubblicato sull'account Instagram Resist San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato San Lorenzo che sono sulle tracce dell'uomo.