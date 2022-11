Il pusher che spaccia cocaina al parco giochi

Al parco giochi con la cocaina in tasca, pronto a venderla a potenziali clienti. A sorprenderlo sono stati gli agenti del commissario San Lorenzo, che lo hanno arrestato con l’accusa di spaccio.

L’uomo, un 51enne originario della Repubblica Dominicana, è stato visto dagli agenti mentre entrava in un parco giochi in piazza dei Condottieri, zona Pigneto, con atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, ha subito consegnato un involucro risultato contenente 2,25 grammi di cocaina.

I poliziotti hanno quindi deciso di perquisire anche casa sua, dove hanno trovato altri 34 grammi della stessa sostanza. Il 51enne è stato quindi arrestato e sottoposto a direttissima.

Sempre nella stessa serata e nella stessa zona i poliziotti hanno arrestato anche una donna di 44 anni, già sotto osservazione nell’ambito dei controlli anti droga, che in casa teneva circa 3 chilogrammi di hashish.