San Lorenzo, aggredito mentre porta a spasso il cane

Vittima un 32enne che stava caminando in via dei Volsci, i carabinieri hanno denunciato un 22enne

Avvicinato da uno sconosciuto mentre stava portando a spasso il cane e minacciato con un paio di forbici puntate contro la schiena in un tentativo di rapina: è successo la notte scorsa in via dei Volsci a un 32enne, che è fortunatamente riuscito a divincolarsi e a chiamare aiuto.

I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo sono intervenuti poco dopo 22: setacciando la zona hanno rintracciato l’uomo in fuga nella vicina via dei Marsi, dove alla vista dei militari ha cercato di disfarsi delle forbici.

Dopo aver recuperato le formici sotto un’auto, i militari hanno accompagnato il rapinatore in caserma per il riconoscimento della vittima ed è scattata la denuncia.