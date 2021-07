San Lorenzo, viola il Daspo per fare il parcheggiatore abusivo: denunciato

L’uomo dove stare lontano per un anno dalla zona in cui è stato sorpreso. I poliziotti hanno anche sanzionato una giovane donna per violazione dell’ordinanza sul consumo di alcolici

Avrebbe dovuto restare lontano dalla zona di San Lorenzo per un anno, ma sabato sera è stato sorpreso dai poliziotti a fare il parcheggiatore abusivo.

Per questo motivo un 51enne originario del Bangladesh, destinatario di un Daspo Urbano, è stato denunciato e nuovamente allontanato. A individuarlo i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, impegnati con altre compagnie del gruppo di Roma e i colleghi dei reggimenti Lazio e Campania in un pattugliamento di San Lorenzo.

I militari hanno rafforzato i controlli in zona, soprattutto nel fine settimana, dopo i ripetuti e numerosi episodi di violenza e degrado.Nel corso della serata hanno inoltre multato di 400 euro una ragazza di 26 anni sorpresa a bere in strada alcolici in contenitore di vetro in orario non consentito, e un 33enne che stava urinando sempre in strada: per lui la sanzione è stata di 750 euro.