San Lorenzo, vogliono i panini senza pagare e si scagliano contro il titolare: arrestati

Pretendevano di allontanarsi con quattro panini, quando ne avevano pagato uno solo. Da qui la lite, e poi l'aggressione al titolare e a un dipendente. Protagonisti quattro uomini, romani, di età compresa tra i 24 e i 46 anni.

L'episodio nel quartiere di San Lorenzo. Il gruppo è entrato nella paninoteca ieri notte e ha aggredito il titolare, un cittadino del Bangladesh di 38 anni. In sua difesa un dipendente, colpito con un pugno in faccia da uno degli aggressori. I quattro sono stati arrestati dai Carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A tappeto i controlli dei militari nei quartieri della città presi d'assalto dalla movida notturna. Un altro episodio violento è accaduto a Trastevere. Sempre la scorsa notte. Cinque ragazzi sono rimasti coinvolti in una rissa in piazza Trilussa, quattro di loro, rimasti feriti e medicati in ospedale, sono finiti in manette.