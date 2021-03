San Lorenzo, maxi assembramento nel parco. Arrivano i carabinieri: 150 giovani scappano

Segnalazioni chiare ed abbastanza precisi: "Ci sono oltre 100 persone nel parco su viale dello scalo di San Lorenzo". Una richiesta di intervento giunta dai residenti alla quale i carabinieri hanno deciso di dare seguito, inviando una pattuglia della locale stazione.

Poco prima delle 22, alla vista dei lampeggianti, una parte dei giovani presenti ha iniziato a darsi alla fuga. Da qui la decisione dei militari di chiamare rinforzi per identificare senza correre rischi i presenti. In pochi minuti però l'assembramento è stato sciolto con i giovani dileguatisi lungo via dello scalo di San Lorenzo.

Secondo quanto verificato dai carabinieri oltre 150 i giovani presenti all'interno del parco, in totale spregio delle disposizioni anti assembramento in vigore.