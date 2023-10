Malamovida a San Lorenzo: notte da incubo per i residenti tra cori, fumogeni e musica a tutto volume

Una notte di ordinaria follia, come tante se ne vedono a San Lorenzo. Tra sabato e domenica, una delle zone più gettonate della movida romana si è trasformata in una curva di uno stadio di calcio, ma senza gli allibratori per le scommesse. Fumogeni, cori e balli, conditi con un sottofondo di musica che “pompa”. Chi scrive non ha le competenze per capire se si tratti di techno, elettronica, gabber o altro. Una cosa è certa: chi vive in zona largo degli Osci, vicino la chiesa di Santa Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans, non deve aver chiuso occhio.

La piazza che si trasforma in un’arena, la folla che si accalca per ballare con la musica a tutto volume. Nei video si vede poi un giovane, a petto nudo, scrivere sulle mura della chiesa di via dei Sabelli ma che affaccia, su un lato, anche su largo degli Osci. “Tutti in piedi” recita “l’opera” del ragazzo, conclusa poi con una “A” cerchiata. Forse spinti anche dall’adrenalina della serata, qualcuno ha pensato bene anche di accendere dei fumogeni mentre, tutto intorno, si ballava senza sosta.

Malamovida

Di sicuro non serviva una serata come questa per riaccendere il tema della malamovida a San Lorenzo, problema ormai comune di molte zone della città. E mentre ci si interroga ancora su come controllare ed arginare determinati fenomeni di disturbo della quiete pubblica, chi abita nel quartiere deve ormai convivere con questo stato di cose. Alcuni, invece, non accettano certe situazioni, come quei residenti che hanno deciso di gettare dalle loro finestre buste di urina sulla testa di chi faceva troppo rumore.

Quartiere devastato

Domenica mattina, sulla sua pagina Facebook, il comitato di quartiere San Lorenzo, pubblicando una foto del lato della chiesa imbrattata, ha parlato di un quartiere “devastato. La libertà di espressione giustifia il vandalismo e il degrado?” si è chiesto il comitato. Un’anomalia, secondo l’associazione, è rappresentata anche dal fatto che un’iniziativa di riqualificazione, come quella portata avanti da diversi giovani per parco Passamonti, sia stata “soggetta a controllo dalle autorità” mentre “le facciate dei palazzi e delle chiesa possono essere liberamente assediati da individui arroganti”. Per il comitato è arrivato “il momento di sanzionare i devastatori”.

Del resto ci sono i video (segnalati a RomaToday dall'attivissima pagina instagram Resist San Lorenzo), è facile riconoscere l’artefice o gli artefici di determinati gesti. Video, tra l’altro, che girano sul web e nelle chat da ore e che appare impossibile pensare che non siano finiti nelle “giuste mani”. Sempre a proposito di San Lorenzo, tra l’altro, il 19 ottobre il comitato terrà un incontro a cinque anni dalla morte di Desirèè Mariottini, “vittima di malamovida”, scrive l’associazione. Sarà un momento per capire cosa sia cambiato nel quartiere e, soprattutto, cosa gli stia impedendo di rifiore.