San Lorenzo, "pattuglione" anti movida: chiusi due minimarket

Ancora una nottata di controlli per le forze dell’ordine a San Lorenzo, zona in cui da settimane ormai i residenti denunciano una situazione insostenibile provocata principalmente da una movida violenta alimentata da fiumi di alcol.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo venerdì sera hanno pattugliato in particolare piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, via degli Ausoni, scalo di San Lorenzo e tutto il parco delle Stelle, coadiuvati dal Battaglione Carabinieri Lazio e Campania.

I controlli si sono concentrati soprattutto sugli esercizi commerciali e i minimarket che forniscono (nonostante l’ordinanza in vigore) alcol sino a tarda notte. Per due minimartket è dunque scatta la chiusura per 3 e 5 giorni. In totale un’ottantina le persone controllate, due solo quelle multate, per avere urinato in strada e avervi consumato alcol in bottiglie di vetro.