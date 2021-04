Violazione norme covid, raffica di controlli a San Lorenzo: sanzioni e chiusure

Proseguono i controlli della polizia per l’osservanza delle norme contro il coronavirus: il bilancio

Raffica di controlli nella zona di San Lorenzo per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus.

A operare nei giorni scorsi gli agenti del commissariato San Lorenzo in collaborazione con Polizia Roma Capitale che si sono concentrati sulla zona compresa tra piazza dell’Immacolata, largo degli Osci e via degli Ausoni.

Nel corso dei controlli sono state identici Cate 67 persone e 7 sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. Il servizio ha riguardato anche le attività commerciali, e per uno è stata disposta la chiusura per 3 giorni.

Un altro esercizio commerciale è stato sanzionato amministrativamente con diffida per la violazione dell’ordinanza sindacale in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche, altri 3 sono stati multati per mancata indicazione del numero massimo di clienti ammessi.