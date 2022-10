Galleria d'arte trasformata in locale abusivo, scatta un'altra chiusura

Scattano ancora chiusure nelle cosiddette "gallerie d’arte" di San Lorenzo, locali in cui, oltre a esporre quadri e opere, vengono venduti alcolici oltre l'orario consentito.

Proprio sulla scia di quanto accaduto nei giorni scorsi, venerdì il presidente del Municipio ha firmato un altro provvedimento per una galleria d’arte in via dei Sabelli. Dopo l’istruttoria, è stato emesso il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell' articolo 33 comma 4 Regolamento Polizia Urbana, con conseguente chiusura dell’esercizio per 15 giorni. Dopo la notifica, gli agenti del commissariato San Lorenzo, come previsto, hanno affisso sulla saracinesca del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del II Municipio”.

Nei giorni scorsi, come detto, erano già state chiuse altre tre gallerie d’arte più volte sanzionate per vendita di alcool da asporto in orari non consentiti e tutti e tre gli esercizi, nel corso dell’anno, sono stati destinatari di varie sospensioni della licenza, da parte del questore, ai sensi dell’art.100 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).