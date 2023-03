Alcol fuori orario: alla terza sanzione scatta la chiusura per un minimarket a San Lorenzo

Due multe e poi la chiusura: Era stato già sanzionato due volte, perché trovato a vendere alcol oltre l’orario consentito; per questa ragione gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno notificato un’ordinanza di chiusura a un minimarket recidivo in zona San Lorenzo, chiudendo i battenti all’attività per una durata di 15 giorni.

Si tratta di uno dei tanti controlli messi in campo in questo fine settimana, che ha visto i quartieri di San Lorenzo, Pigneto, Trastevere, Campo de’ Fiori e Ponte Milvio nel mirino degli agenti, dove sono state riscontrate 7 irregolarità sulla vendita di alcolici di cui 6 ai minimarket, aspetto che ha portato alle relative contravvenzioni.

Minimarket abusivo in Centro

Un minimarket completamente abusivo è stato scovato in zona Centro e sanzionato per circa 3.500 euro. Gli agenti hanno verificato l’emissione di una cinquantina di scontrini riportanti partita iva errata, ragion per cui si procederà a ulteriori controlli di natura fiscale. Sempre in Centro Storico è stato sanzionato l’ennesimo minimarket, per un ammontare di circa 7 mila euro, perché vendeva alcol dopo la mezzanotte.

Multe stradali nel week end

Controlli a tappeto di polizia stradale, con oltre 2.800 irregolarità accertate per mancato rispetto del codice della strada e 29 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Due i veicoli posti sotto sequestro. Sono 68 le multe comminate agli esercenti per varie irregolarità amministrative verificate, in modo particolare per la scorretta trattazione dei rifiuti urbani e per le occupazioni di suolo pubblico abusive.

Dipendenti in nero in un bar ai Parioli

In un’attività di somministrazione in zona Parioli, gli operanti hanno scoperto anche dipendenti irregolari, aspetto che comporterà una segnalazione agli uffici competenti per le ulteriori verifiche del caso.