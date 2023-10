San Lorenzo, chiuso affittacamere abusivo: norme elementari di sicurezza totalmente assenti

Un affittacamere totalmente non sicuro con fili scoperti e posti letto in più rispetto alla legge. Per questo motivo i poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno sequestrato il locale abusivo che era stato chiuso già sei giorni prima, in base all'articolo 100 del T.U.LP.S.. La struttura in questione, in via degli Apuli, era stata infatti già destinataria di un provvedimento di sospensione poiché risultata sprovvista delle previste autorizzazioni comunali.

Non solo, i poliziotti durante gli accertamenti hanno potuto verificare delle violazioni alle più elementari norme di sicurezza, riscontrando dei fili elettrici e delle prese scoperte, svariati estintori con revisione scaduta, le vie di fuga ostruite da mobili in disuso e un numero di posti letto superiore a quello consentito.

Nonostante tutto, inottemperante ai provvedimenti, la proprietà dell'affittacamere ha continuato a fornire ospitalità. I poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno così proceduto al sequestro della struttura.