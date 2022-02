Assembramenti, alcol e balli in strada: 22 ragazzi multati

Ancora sanzioni nella movida romana per il mancato rispetto delle norme anti Covid e delle ordinanze comunali. I controlli delle forze dei carabinieri si sono concentrati a Trastevere e a San Lorenzo, nelle piazze e nei locali pieni di ragazzi e turisti, e le multe sono scattate anche per le attività commerciali.

A Trastevere i carabinieri hanno controllato e identificato 175 persone, e per i gestori di due bar e due pub sono scattate sanzioni da 350 euro ciascuno per somministrazione di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito. Stessa sorte toccata a 14 persone trovate a sorseggiare drink da asporto sempre oltre l’orario consentito.

A San Lorenzo i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno identificato 172 persone, eseguendo verifiche in diverse attività commerciali. Un 18enne romano sorpreso in largo degli Osci è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica dopo essere sceso in strada con una cassa e avere trasmesso musica ad alto volume sino a notte inoltrata.

Sanzioni da 400 euro anche per un’altra ventina di ragazzi tra i 18 e i 24 anni sorpresi in assembramento in via dei Marsi, mentre ballavano intorno a una cassa senza mascherina e non rispettando la distanza interpersonale.

Sul fronte attività commerciali, sanzionati due cittadini cinesi, proprietario e dipendente di un ristorante, e un 32enne del Bangladesh, dipendente di un negozio, sorpresi a lavorare senza usare la mascherina. Le multe totali sono state di 3.000 euro, e i locali sono stati chiusi per 3 giorni.