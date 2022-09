Una donna ha tentato il suicidio a metro San Giovanni

Mattinata movimentata sulle banchine della stazione della metro A di San Giovanni. Venti minuti di paura, tra le 7.35 e le 8, che solo per la prontezza dei cittadini e del personale Atac poi non si sono trasformati in tragedia. Una donna di 34 anni ha tentato di lanciarsi sui binari della metro, manifestando la volontà di farla finita.

Poco prima delle 7.40 è scesa sui binari in direzione San Giovanni. A fermarla e a riportarla in banchina i vigilantes. Poco dopo, con la donna fuori controllo, stessa scena in direzione opposta. Stavolta però la 34enne non è riuscita a scendere sui binari. Bloccata, in evidente stato di choc, è stata portata via dal personale del 118.

La donna è stata portata all'ospedale San Giovanni per controlli. Il servizio sulla linea è rimasto regolare.