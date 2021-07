San Giovanni, presa la gang di rapinatori: era l'incubo dei giovanissimi

Prendevano di mira i giovanissimi che trascorrevano le serate a San Giovanni per derubarli, strappando catenine dal collo e poi fuggendo. Alla fine però i carabinieri li hanno rintracciati e bloccati: si tratta di tre cittadini egiziani tra i 19 e i 31 anni, tutti denunciati.

A chiedere aiuto è stato un sedicenne spintonano e derubato della collanina mentre passeggiava in via San Giovanni in Laterano. Il ragazzo ha subito chiamato il 112 e i carabinieri una volta sul posto hanno avviato le ricerche, bloccando in via Appia un gruppetto di uomini tra cui c’erano tre persone che corrispondevano alla descrizione fornita dalla vittima .

I tre, riconosciuti dal 16enne, sono stati denunciati. Un quarto ragazzo anche lui di origini egiziane, di 19 anni, è stato invece arrestato perché da una verifica in banca dati è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma lo scorso 22 giugno per cui deve scontare una pena di 2 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione per rapina aggravata.

Il 19enne è stato ammanettato e portato in caserma.