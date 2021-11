San Giovanni, metanfetamina nascosta nella camera del bed and breakfast

Sono finiti nei guai perché nascondevano nella camera di un bed and breakfast di San Giovanni, dove alloggiavano, dosi di shaboo pronte per lo spaccio. I Carabinieri, per questo motivo, hanno arrestato una coppia di filippini, lei 44enne e lui di 42 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno notato la coppia in atteggiamento sospetto, nei pressi di un portone condominiale. Immediatamente fermati, i due si sono subito mostrati agitati, incuriosendo i militari.

Sul posto i Carabinieri hanno accertato che la coppia alloggiava in un B&B presente all’interno del condominio dove sono stati notati ed hanno fatto scattare una perquisizione. I militari all’interno della camera a loro in uso hanno rinvenimento e sequestrato, 20.5 grammi di shaboo, già suddivisi in dosi, la somma di 2.110 euro in contanti, ritenuta il provento della pregressa attività di spaccio, e tutto il materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi.