Malore mentre attraversa la strada: morta una donna

Tragedia sabato mattina nel quartiere San Giovanni, dove una donna di 81 anni è morta mentre stava attraversando la strada all’incrocio tra via Faleria, via Gabi e via Magna Grecia.

A ucciderla con tutta probabilità un malore. Stando ai testimoni presenti, la donna stava camminando quando all’improvviso si è accasciata a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. All’incrocio sono arrivate due ambulanze, con i soccorritori che hanno provato disperatamente a rianimarla praticando il massaggio cardiaco. Per la pensionata non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduta sul posto.

In zona è intervenuta anche una pattuglia del VII distretto Appio della polizia locale di Roma Capitale, che ha chiuso via Faleria per consentire le operazioni di soccorso e gestire la viabilità mentre gli operatori erano impegnati nelle manovre di rianimazione.