San Basilio, doppio colpo allo spaccio del 'Bar della Coltellata': trovata auto modificata per il trasporto della droga

Doppio colpo allo spaccio di droga nel quartiere San Basilio da parte della Polizia di Stato. Sequestrati più di 6 chili di hashish e marijuana, mezzo chilo di eroina e 160 grammi di cocaina. Due le persone arrestate.

Nel primo pomeriggio di ieri, gli investigatori del IV Distretto di San Basilio insieme ai colleghi della Squadra Cinofili dell'U.P.G.S.P. della Questura di Roma, in 2 distinte operazioni di Polizia Giudiziaria, hanno inferto un duro colpo al mercato della droga. Poco dopo le 14, eludendo abilmente le vedette che dovevano proteggere l’attività criminale nella piazza di spaccio nota come 'Bar della Coltellata', gli agenti hanno visto un ventenne nascondere alcuni sacchetti sugli alberi con le modalità tipiche dei pusher di zona. Il ragazzo è stato bloccato e nelle buste c'erano cocaina e marijuana per un totale di 300 grammi. Terminati gli accertamenti il ventenne è stato arrestato.

Poco dopo, controllando alcuni sotterranei, il fiuto di Condor e Faro è stato attratto da un box sulla cui proprietà sono ancora in corso le indagini. Nello stesso garage era parcheggiata una berlina tedesca, all’interno della quale, in bella vista, c'erano più di 6 chili di hashish divisi in panetti da un etto. Condor e Faro non si sono accontentati ed hanno continuato a segnalare la parte posteriore dell’auto; dopo un’attenta ricerca i poliziotti hanno scoperto un doppio fondo abilmente nascosto da uno sportellino apribile elettronicamente dove, all’interno, era conservato un panetto di eroina da mezzo chilo.

Le immediate indagini hanno portato gli agenti nella periferia, ad est della capitale, ovvero a casa di un 33enne intestatario della berlina tedesca. Nell’abitazione i poliziotti hanno trovato una serra artigianale dedicata alla coltivazione della marijuana con 2 piante in fiore. Il 33enne è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura.