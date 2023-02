Sgomberate altre case popolari occupate abusivamente a San Basilio

Un blindato della polizia di Stato, i cani antidroga e gli agenti della polizia locale di Roma capitale con i gruppi IV Tiburtino, Spe e Gssu. A distanza di sei giorni San Basilio è di nuovo scenario di uno sgombero. Tre gli appartamenti occupati abusivamente e di fatto liberati in via Corinaldo e via Sirolo.

Uno degli appartamenti sarebbe riconducibile alla famiglia Marando mentre l'altro a quella dei Pupillo. All'esterno dell'edificio si sono radunati alcuni parenti delle famiglie sgomberate. Non si registrano comunque tensioni. Sul posto anche il personale Ater.

I precedenti

L'operazione fa seguito ad un percorso iniziato un anno fa quando, il 17 febbraio del 2022, furono sgomberate case occupate - anche all'epoca - da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. All'epoca i fatti si svolsero in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31.

Oggi stesso scenario a circa 500 metri di distanza. Venerdì 10 febbraio scorso, invece, l'operazione ha riguardato lo sgombero di quattro case Ater in via Filottrano. "Prosegue l'azione delle forze dell'ordine per la tutela del patrimonio edilizio pubblico e per consentire l'accesso alla casa a chi ne ha realmente diritto e bisogno", il commento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che, un anno fa quando iniziò il percorso anti abusivismo a San Basilio, ricopriva l'incarico di prefetto a Roma.

Chi sono i Marando di San Basilio

Perché i Pupillo e i Marando, soprattutto, sono importanti? Sono cognomi noti. I componenti del clan Marando sono di Platì e hanno una 'sezione' distaccata di Volpiano (Torino). Secondo le ricostruzioni degli investigatori e inquirenti alcuni membri della famiglia sarebbero vicini alla 'Ndrangheta.

Negli ultimi anni, di fatto, alcuni Marando sono stati colpiti da pesanti condanne, sequestri e confische patrimoniali, a seguito di numerose indagini della direzione distrettuale antimafia. Nel 2020 la famiglia subì un altro duro colpo con l'operazione 'Coffee Bean'. Della loro influenza nel quartiere di San Basilio se n'è scritto anche nel Rapporto Mafie nel Lazio.