L'automobilista che litiga con l'autista e rompe lo specchietto del bus

Una lite stradale. Un diverbio fra un automobilista ed un autista che ha trovato la reazione del primo che, sceso dalla sua vettura, ha preso a pugni il mezzo pubblico Roma Tpl della linea 447, danneggiando con un pugno lo specchietto retrovisore, per poi risalire in auto ed allontanarsi. I fatti giovedì pomeriggio, sulla via Tiburtina, altezza incrocio con via del Casale di San Basilio, nel quadrante nord est della Capitale.

Rimasto a bordo del bus, l'autista ha richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di San Basilio che, raccolta la denuncia del conducente del Roma Tpl, hanno rintracciato poco dopo l'automobilista denunciandolo per danneggiamento.