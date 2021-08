San Basilio: auto distrutta da un incendio, le fiamme danneggiano anche altre vetture in sosta

Un'auto è stata incendiata nelle notte tra il 23 e il 24 agosto San Basilio, in via Cagli. Le fiamme, scoppiate per cause accidentali, sono iniziate intorno all'una e trenta. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L'auto, una Toyota Aygo, era di una ragazza romana ed è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno danneggiato anche una Fiat 500 e una Panda. Indagini per capire le cause del rogo.