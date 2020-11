San Basilio, nascondono droga tra la vegetazione: presi due pusher

Continua la lotta allo spaccio nei diversi quartieri di Roma. In via Recanati, a San Basilio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due romani di 52 e 46 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sorpresi a nascondere dosi di cocaina tra la vegetazione.

I carabinieri li hanno fermati e hanno recuperato, in totale, 25 grammi di cocaina. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

In un'altra operazione un albanese di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur dopo essere stato notato sulla pubblica via in atteggiamento sospetto.

L'uomo ha dichiarato di essere ospite da un suo amico e la perquisizione scattata nella camera a lui in uso ha consentito di sequestrare oltre 50 grammi di cocaina nascosti in una cassetta metallica. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.